Kadetten Schaffhausen - Orlen Wisła Płock. Nafciarze zaczynają walkę o Final Four Ligi Europejskiej! Charakterystyka przeciwnika

Melodia współczesności z długą historią

Kadetten Schaffhausen to zespół dobrze znany płockim kibicom, ponieważ w ostatnich latach dwukrotnie znajdowaliśmy się z nimi w fazie grupowej Ligi Mistrzów w sezonach 2016/17 i 2019/20. Klub ma bogatą historię, ponieważ został utworzony już w 1791 roku, jednak wówczas w zupełnie innej strukturze, niż obecnie znane nam kluby sportowe. Wówczas utworzono Kadetten Corps Schaffhausen KCS, który miał dawać chłopcom możliwość treningu, by przygotowywać ich do służby wojskowej. Prawdziwa sekcja piłki ręcznej została natomiast utworzona w 1955 roku. Zespół pochodzi z Szafuzy, czyli małego, ale bardzo malowniczego, miasteczka w północnej części kraju niedaleko granicy z Niemcami, a jego populacja to około 30 tysięcy.

Obecnie działająca najwyższa klasa rozgrywkowa w Szwajcarii w swoim systemie istnieje od sezonu 1949/50, ale Kadeci po raz pierwszy zagrali w niej w sezonie 1988/89. Wówczas przygoda nie okazała się szczęśliwa, bo po sezonie spadli z ligi, notując osiem punków po czterech zwycięstwach w 18 meczach. Po takim rezultacie zmuszeni byli grać w rundzie spadkowej. Ostatecznie zakończyli rozgrywki z dorobkiem 10 punktów w 21 meczach i przedostatnim miejscem w lidze pożegnali się z elitą. Jednak nie na długo. Na szczyt wrócili po dwóch latach. Dużo nie brakowało, by i ta przygoda była krótka, bo rozgrywki 1991/92 po rundzie zasadniczej zakończyli z takim samym dorobkiem i ponownie przyszło im grać w fazie spadkowej. Tym razem jednak system był inny - w 1988/89 cztery najsłabsze zespoły grały między sobą, w 1991/92 cztery najsłabsze zespoły zostały podzielone na dwie grupy, do których dobrano po cztery drużyny z niższej ligi - i Kadetom udało się zakończyć rozgrywki tuż nad kreską. Jak się okazało, było to kluczowe, bo od tego momentu nieprzerwanie znajdują się w Nationalliga A.