Łydka Grubasa w Płocku. Koncert z okazji trasy koncertowej na XX-lecie zespołu. Gdzie? Kiedy? Jak kupić bilety?

Łydka Grubasa w Płocku

Łydka Grubasa to zespół z pogranicza rocka alternatywnego i heavy metalu, który przede wszystkim słynie z dużej dawki humoru i sarkazmu, jakie płyną z ich piosenek. Nie raz są one przepełnione wulgaryzmami, innym razem pełne mało poprawnie politycznych opinii, a jeszcze czasem, tylko pozornie, zdają się być całkowicie bez sensu. Takie podejście do muzyki przysporzyło wielu fanów zespołowi, który cieszy się dużym zainteresowaniem, jak na ten gatunek muzyczny, a na ich koncertach bawią się tłumy ludzi. Dzieje się tak również za sprawą łatwego i wpadającego w uchu tekstu wraz z odpowiednią rytmiczną linią melodyjną. Najlepszym przykładem będzie tutaj ich najbardziej popularny utwór "Rapapara". Nie będziemy wchodzili w szczegóły tekstu, który dla wielu może być dość kontrowersyjny, ale fakt, że piosenka w serwisie YouTube uzbierała aż 117 milionów wyświetleń zdecydowanie budzi zastanowienie i nie pozwala przejść obojętnie obok całego projektu.