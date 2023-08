Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych 2023 na Wiśle. Maszyny pędzą nawet 160 km/h

Na płockiej Wiśle zorganizowano Mistrzostwa Polski Skuterów Wodnych 2023. To już piąta edycja tej elitarnej imprezy organizowanej przez płocki WOPR i Urzędem Miasta Płocka. Do miasta zjechali się najlepsi zawodnicy z całego kraju, by rywalizować ze sobą na wodzie. Pojawili się również goście z Litwy. Mistrzostwa w Płocku są elementem Grand Prix, tutaj odbywa się druga runda. Do przepłynięcia mieli specjalnie przygotowany tor wykonany z bój przytwierdzonych do dna rzeki. Ich zadaniem było opłynięcie go jak najszybciej.

Zawodnicy startują w kilku klasach. Są to skutery siedzące, skutery stojące, skutery modyfikowane i fabryczne

– opowiada Piotr Lisocki, wiceprezes WOPR w Płocku

Skutery, na których się ścigają to potężne maszyny. Potrafią kosztować 200 – 250 tysięcy złotych. Ich silniki są mocy 500 – 600 koni mechanicznych, a prędkość, jaką potrafią osiągnąć to 150 – 160 km/h.

Na molo zebrały się tłumy widzów, którzy kibicowali zawodnikom. Mistrzostwa są również kwalifikacją do zawodów rangi światowej. Ci zawodnicy, którzy zdobędą najwięcej punktów w poszczególnych kategoriach we wszystkich trzech rundach, zostaną Mistrzami Polski i zakwalifikują się do zawodów międzynarodowych.