Mistrzostwa Polski w skoku przez przeszkody w Łącku

Od czwartku Stadnina Ogierów w Łącku jest miejscem ważnego wydarzenia sportowego. Rozpoczęły się Mistrzostwa Polski w skoku przez przeszkody Do miejscowości zjechała się czołówka polskich hodowców, by zaprezentować swoje młode konie. Zwierzęta startowały w czterech kategoriach wiekowych – czterolatki, pięciolatki, sześciolatki i siedmiolatki. Każdy koń był już wcześniej wyselekcjonowany, by mógł uczestniczyć w zawodach. Na każdego czekać będzie parkur składający się z dziesięciu przeszkód i jednego szeregu. Oceniane są predyspozycje konia do skoków oraz współpraca z jeźdźcem.

Na zwycięzców, poza nagrodami pieniężnymi, czeka prestiż oraz możliwość startowania w konkursach o większej randze. Konie z kolei będą dopuszczone do rozrodu w przyszłości.

Ale to nie koniec atrakcji. Już w sobotę Stadnina zaprasza całe rodziny, bo poza konkursem czekać będą także animacje dla dzieci, przejażdżki na kucyku czy bryczką, a także ognisko, na którym można upiec sobie kiełbaski.

Ponadto w sobotę przewidziane są również pokazy Anny Sokólskiej. Jest ona światowej klasy zawodniczką łucznictwa konnego. Na swoim koncie posiada tytuł Mistrzyni Polski 2020-21 oraz brązowy medal Mistrzostw Świata 2021.