Ofiary Zbrodni Katyńskiej. Odsłonięto tablicę w hołdzie poległym i pomordowanym funkcjonariuszom Policji Państwowej II RP [ZDJĘCIA]

Msza święta

Odsłonięto tablicę

Rozdano medale

Zbrodnia katyńska

Do Zbrodni Katyńskiej, w wyniku której zamordowano ok. 22 tys. polskich obywateli, m.in. oficerów Wojska Polskiego, policjantów i osób cywilnych należących do elit II Rzeczypospolitej, doszło wiosną 1940 roku. Z polecenia najwyższych władz Związku Sowieckiego, z Józefem Stalinem na czele, masowych zabójstw m.in. w Lesie Katyńskim, w Kalininie (obecnie Twer) i Charkowie dokonali funkcjonariusze NKWD. Zbrodnia Katyńska kwalifikowana jest jako ludobójstwo i zbrodnia przeciwko ludzkości. 5 marca 1940 roku szef NKWD Ławrientij Beria skierował do Stalina notatkę, która uruchomiła machinę zbrodni, uzasadniając w niej potrzebę szczególnego rozpatrzenia sprawy wszystkich jeńców z obozów w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz skazania ich na karę śmierci przez rozstrzelanie. Przez wiele lat władze sowieckiej Rosji wypierały się odpowiedzialności za mord, obarczając nią III Rzeszę Niemiecką. Informację o odkryciu masowych grobów w Katyniu Niemcy podali oficjalnie na konferencji prasowej w Berlinie w kwietniu 1943 roku.