Orlen Wisła Płock. David Fernandez wypożyczony do Hiszpanii. Co to oznacza dla klubu?

David Fernandez wypożyczony z Orlen Wisły Płock

Hiszpański klub CB Ademar León poinformował o wypożyczeniu na rok Davida Fernandeza z Orlen Wisły Płock. Prawy rozgrywający ma spędzić w swoim ojczystym kraju najbliższe 12 miesięcy. Co to oznacza dla Wisły?

Nieudany sezon

Chociaż Nafciarze rozegrali bardzo dobry sezon, to, niestety, trzeba powiedzieć, że stało się tak pomimo obecności w kadrze Hiszpana. Fernandez ma za sobą nieudane rozgrywki, w których często wypadał z gry z powodu mniejszych i większych urazów, a gdy już pojawiał się na parkiecie, to brakowało mu albo pewności, albo i samych umiejętności, czym często doprowadzał kibiców do złości.

Kłopoty z regularną grą Davida widać, jeśli tylko spojrzymy na podstawowe liczby za miniony sezon. Prawy rozgrywający rozegrał 19 meczów w PGNiG Superlidze i 15 w Lidze Europejskiej. Bilans bramkowy? Dość ubogi - 31 trafień w Europie i 44 gole na krajowym podwórku, czyli nieco ponad dwie bramki na mecz. W tym samym czasie Michał Daszek, który brał na siebie ciężar podstawowego prawego rozgrywającego, mimo że do niedawna biegał po skrzydle, zanotował 142 bramki, a należy pamiętać, że jego wachlarz możliwości jest ograniczony w głównej mierze przez warunki fizyczne.