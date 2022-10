Orlen Wisła Płock - Gwardia Opole. Ligowe starcie pomiędzy bojami w Europie

Poobijani Nafciarze

Wisła w minioną środę rywalizowała w Chorwacji z HC PPD Zagreb w ramach fazy grupowej Ligi Mistrzów. Mimo widocznej przewagi naszej drużyny, nie udało się tego przełożyć na odpowiednią przewagę bramkową i ostatecznie spotkanie zakończyło się podziałem punktów, a piłkę meczową w swoich rękach i tak mieli jeszcze gospodarze, którzy mogli rozstrzygnąć losy meczu na swoją korzyść. Punkt zdobyty na wyjeździe z pewnością będzie cenną zdobyczą i należy go szanować, ale z przebiegu meczu i sytuacji w tabeli należy to jednak rozpatrywać bardziej jak utratę jednego oczka, które może się okazać cenne w kontekście nie samego awansu z grupy, a końcowych rozstrzygnięć i pozycji w grupie decydujących o rozstawieniu w fazie pucharowej.

Nie jest to jednak największy problem Nafciarzy. Takowym wydaje się być sytuacja kadrowa, a konkretniej sytuacja na środku rozegrania. Jeszcze w końcówce tamtego sezonu kontuzji nabawił się Niko Mindegia i nie jest zdolny do gry przez całą rundę jesienną. W trakcie przygotowań do sezonu kontuzjowany został też Gergő Fazekas, który, być może, będzie do gry w listopadzie. To zmusiło władze klubu do zakontraktowania dwóch dodatkowych graczy - Kosuke Yasuhiry i Daniela Sarmiento. Niestety, okazuje się, że na tym nie koniec, bo o urazie Sarmiento klub poinforował jeszcze przed meczem z Chorwatami, a w samym spotkaniu na boisku nie oglądaliśmy Dimitrija Żytnikowa. Xavi Sabate wpuścił Rosjanina na ostatnią akcję, ale wydaje się, że to zagranie było podyktowane chęcią zaskoczenia rywali, a nie możliwościami zdrowotnymi Dimy. Jeśli ten scenariusz się potwierdzi - chociaż nie wiemy, o jak poważnym urazie mówimy, zostajemy w grze z jednym nominalnym środkowym rozgrywającym - młodym Japończykiem.