Orlen WIsła Płock - Gwardia Opole. Wysoka wygrana Nafciarzy, mimo wielu nieskuteczności. Kwadrans bez gola przyjezdnych! [ZDJĘCIA]

Orlen Wisła Płock 32:18 Gwardia Opole

Mecz w pierwszej połowie toczył się w spokojnym tempie. Nafciarze przeważali różnicą 2-3 trafień, ale nie byli w stanie jeszcze bardziej powiększyć swojej przewagi, ponieważ w wielu momentach zawodziła ich skuteczność. Mimo tego ,w ostatnich dziesięciu minutach udało się jednak dopiąć swego i na przerwę schodzić z pięciobramkowym zapasem. To kazało wierzyć, znając naszą ligę, że emocje w tym spotkaniu już się zakończyły, ale Wiślacy na początku drugiej odsłony gry popisali się jeszcze większą nieskutecznością. Szansy nie wykorzystali jednak przyjezdni, którzy mieli dwie okazje, by zbliżyć się do nas na dystans dwóch trafień. Tak się jednak nie stało, a Nafciarze w pewnym momencie wrzucili, nieosiągalny dla rywali, wyższy bieg. Goście od 45. minuty nie byli w stanie zdobyć bramki, a płocczanie byli bezlitośni w swoich atakach, dzięki czemu mecz zakończył się ich wysokim zwycięstwem!

Obejrzycie naszą fotorelację z tego spotkania!