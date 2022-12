Orlen Wisła Płock - HC PPD Zagreb. Z entuzjazmem po świętej wojnie, udanie zakończyć rok!

Przed Orlen Wisłą Płock ostatni mecz w 2022 roku. Starciem z chorwackim HC PPD Zagreb w 10. kolejce Ligi Mistrzów Nafciarze zakończą tegoroczne zmagania. Czy entuzjazm po wygranej w świętej wojnie przełoży się na efektowne zwycięstwo i odbudowanie pozycji w Europie?

Odrodzenie w doskonałym stylu

W miniony weekend Wisła odrodziła się niczym feniks z popiołów. Po czwartkowej porażce na Węgrzech, zwłaszcza po jej rozmiarach i stylu naszej drużyny, mało kto rozsądnie myślący spodziewał się, że Nafciarze będą w stanie w ogóle powalczyć z Łomżą Industria Kielce. Nastroje wśród fanów nie były najlepsze, jednak gdy przyszło do spotkania, ponownie wszyscy uwierzyli i dopingowali niebiesko-biało-niebieskich, a ci odwdzięczyli się w najlepszy z możliwych sposobów. 2022 rok okazał się być najlepszym dla fanów Wisły w ostatnich latach. Nie chodzi tylko o zdobyte sukcesy. Dobiegający do końca rok kończymy bez porażki z odwiecznymi rywalami z Kielc. Dwa ostatnie mecze to dwa zasłużone zwycięstwa. Co prawda, pierwszy mecz w tym roku - a zarazem najważniejszy - zakończył się remisem i naszą porażką po rzutach karnych, co odebrało nam szanse na mistrzostwo Polski, jednak w regulaminowym czasie gry padł wynik remisowy, co oznacza, że kielczanie nie byli w stanie pokonać Nafciarzy na przełomie całych dwunastu miesięcy. Daje to ogromne nadzieje przed nowym rokiem. Chociaż nasza forma bywała różna, z Łomżą przegrywać nie będziemy. Oby pozytywna reakcja i szczęście, które musiało zagościć wśród naszych zawodników, przełożyło się na luźną głową i doskonałą grę w ostatnim meczu tego roku - w Lidze Mistrzow.

Chorwaci również na dobrej drodze

Początek sezonu nie był udany dla naszych najbliższych rywali. Przegrywali mecze w Lidze Mistrzów i nie prezentowali się najlepiej, dlatego władze klubu zdecydowały się na zdecydowany ruch w postaci zmiany trenera. Na początku listopada z klubem pożegnał się Ivica Orban, a jego miejsce zajął Slavko Goluża. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Co prawda, najpierw przegrał na wyjeździe z Veszprem, ale tylko czterema trafieniami, przez długi czas będąc równorzędnym rywalem, a w rewanżu na chorwackiej ziemi zdobył komplet punktów w starciu z potentatem. Następnie przyszedł wyjazdowy remis z Dinamo Bukareszt i Chorwaci niespodziewanie wyprzedzili naszą drużynę w tabeli Ligi Mistrzów. Rozgrywki ligowe to już inna sprawa. Tam, nawet z poprzednim trenerem, Zagrzeb nie miał kłopotów z wygrywaniem. Zanotował dotychczas komplet 13 zwycięstw i nie ma co ukrywać, że prawdziwym wyzwaniem będą dopiero starcia z RK Nexe w końcowej fazie sezonu.

"Mecz o życie"

Najbliższe starcie zapowiada się bardzo pasjonująco z uwagi na sytuację w tabeli. Zagrzeb odskoczył nam na jedno oczko. W przypadku wygranej, będziemy tracili trzy punkty do ostatniego miejsca, dającego awans w fazie pucharowej - zakładając, że GOG wygra u siebie z ostatnim w tabeli FC Porto. Na przestrzeni czterech spotkań na początku nowego roku, może być to niemożliwe do odrobienia, tym bardziej, że czekają nas bardzo trudne mecze domowe i wymagające wyjazdy. Nafciarze muszą zrobić wszystko, by zaprezentować się lepiej niż ostatnio. W starciu w Chorwacji padł remis, chociaż wydawało się, że możemy spokojnie wygrać tamten mecz. Jak będzie tym razem? Wierzymy, że euforia po świętej wojnie przełoży się na doskonałe widowisko i nawet dobrze dysponowani rywale nie zepsują nam święta oraz pożegnania 2022 roku. Typujemy 33:29 dla Nafciarzy.

Orlen Wisła Płock - HC PPD Zagreb. Transmisja

Pożegnanie roku w Orlen Arenie, czyli mecz 10. kolejki Ligi Mistrzów Orlen Wisła Płock - HC PPD Zagreb odbędzie się już w czwartek, 15 grudnia o godzinie 20:45. Wszystkich zachęcamy, by udać się do hali i podziękować zawodnikom za te udanych 12 miesięcy. Jeśli jednak nie macie takiej możliwości, transmisję z tego starcia przeprowadzi Eurosport 1.

