Orlen Wisła Płock. Kosuke Yasuhira nowym zawodnikiem Nafciarzy! Japoński rozgrywający wzmocni rywalizację na środku!

Kosuke Yasuhira w Wiśle

Japońskie początki i francuska przygoda

Kosuke Yasuhira urodził się 29 czerwca 2000 roku w Takaoce. Jego ostatnim klubem, w którym spędził pół roku, w związku z kontuzjami innych graczy, był francuski USAM Nimes. W jego barwach we francuskiej lidze zanotował 17 bramek w 13 meczach przy 70 procentowej skuteczności. Z zespołem zagrał również w Lidze Europejskiej, gdzie odpadli w TOP16. W tym rozgrywkach zdobył 4 bramki w 5 spotkaniach. Zanim jednak odnalazł się we Francji, przez kilka lat występował w akademickim zespole Nippon Sport Science University, co pozwoliło mu pokazać się przed trenerem młodzieżowej kadry narodowej i pojechać na Mistrzostwa Świata w 2019 roku. To właśnie te występy pozwoliły mu wywalczyć transfer do Francji. Na mistrzostwach w Macedonii Północnej zaprezentował się następująco: