Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Komisarz ligi odrzucił wniosek Wisły o zmianę terminu spotkania

Wniosek w związku z awansem

Przypomnijmy pokrótce i raz jeszcze zarys całej sytuacji. Łomża Vive Kielce już w listopadzie ubiegłego roku zgłaszała do ligi chęć zmiany terminu rewanżowego meczu z Orlen Wisłą Płock, ponieważ ten przypadać miał pomiędzy ich ewentualnymi spotkaniami w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Gdy stało się pewnym, że kielczanie zagrają w tej fazie z francuskim Montpellier, klub zaczął naciskać jeszcze mocniej. Przedstawiciele Wisły byli przeciwni tej decyzji i w związku z brakiem porozumienia, komisarz ligi postanowił samodzielnie wyznaczyć termin, przekładając mecz z weekendu 14-15 maja na 24 maja. Wówczas pojawiły się głosy niezadowolenia ze strony płockiego środowiska, ponieważ nowy termin przypadał we wtorek poprzedzający ewentualne Final Four Ligi Europejskiej, w którym mogli zagrać Nafciarze. Ostatecznie tak się stało i zaraz po awansie, władze naszego klubu również wystosowały wniosek do ligi z prośbą o przełożenie meczu na 12 czerwca.