Orlen Wisła Płock - Łomża Vive Kielce. Puchar na osłodę? Nafciarze zagrają ostatni mecz w sezonie o Puchar Polski

Ostatni mecz w sezonie

Za Nafciarzami bardzo długi i wymagający sezon, podczas którego dostarczyli nam wiele emocji. Największe z nich? Wygrana z Füchse Berlin, awans do Final Four Ligi Europejskie, długa i wyrównana walka z Łomżą Vive Kielce o mistrzostwo Polski i wreszcie brązowy medal w Europie. Doskonałym zwieńczeniem rozgrywek będzie sięgnięcie wreszcie po trofeum. Wisła zagra w sobotę z kielczanami w Tarnowie o PGNiG Puchar Polski. Po tak fantastycznym sezonie, w którym ponownie uczyniliśmy zauważalny postęp, zasługujemy, by w końcowym rozstrzygnięciu cieszyć się chociaż z jednego trofeum, ale o to nie będzie łatwo.

Najbardziej wyczekiwanym sukcesem wśród płockich kibiców jest niewątpliwie zdobycie mistrzostwa Polski. Było to widać podczas ostatniego meczu PGNiG Superligi, gdy wypełniona po brzegi hala dopingowała Nafciarzy, by po 11 latach sięgnęli po ligowe złoto. Niestety, po raz kolejny kielczanie okazali się być lepsi, chociaż z perspektywy tego meczu nie można tak o nich powiedzieć, a wpływ na ostateczny wynik zdaje się najbardziej mieć kontuzja, której nabawił się Niko Mindegia. Po fantastycznym meczu z kielczanami, kibice mieli apetyt, by powalczyć w Final Four, ale to też się nie udało. Drużyna zdawała się na dobre nie pozbierać po klęsce w lidze, a do tego wykluczenie mózgu zespołu z gry sprawiło, że w półfinałowym meczu byliśmy bezradni i bezskuteczni. Sam turniej, finalnie, zakończył się pozytywnie, bo poprawiliśmy sukces sprzed roku i zdobyliśmy trzecie miejsce. Pierwszy medal w europejskich rozgrywkach stał się faktem i, mimo drobnego zawodu, należy się z niego cieszyć, ale chrapka jest jeszcze większa na Puchar Polski. Nawet jeśli nie jest to takie samo trofeum jak mistrzostwo, każdy w Płocku marzy, by wreszcie utrzeć nosa kielczanom.