Orlen Wisła Płock. Niezwykła okazja na zdjęcie z Pucharem Polski! Będzie na was czekał w Galerii Mazovia!

Zrób sobie zdjęcie z Pucharem Polski!

4 czerwca Orlen Wisła Płock wywalczyła długo wyczekiwane i upragnione trofeum, a łupem Nafciarzy padł Puchar Polski. To pierwsze zwycięstwo od 11 lat, gdy zostaliśmy Mistrzami Polski. SPR Wisła Płock postanowiła wykorzystać ten sukces i sprawić, by każdy kibic niebiesko-biało-niebieskich miał okazję do pamiątkowego i, w pewnym sensie, historycznego zdjęcia. Puchar Polski będzie czekał w galerii Mazovia w przyszłym tygodniu. Od 13 do 19 czerwca będziecie mogli zrobić sobie z nim zdjęcie w specjalnej przygotowanej na tę okazję Stefie Pucharowej. Pierwszego dnia, to jest w poniedziałek 13 czerwca, na kibiców od 18:00 dodatkowo czekać będzie klubowa maskotka.