Orlen Wisła Płock. Przemysław Krajewski kontuzjowany

Przemysław Krajewski kontuzjowany

Jak poinformowała SPR Wisła Płock, podczas wtorkowego spotkania Orlen Wisły Płock z TBV Lemgo Lippe w ramach Ligi Europejskiej boisko przedwcześnie opuścić musiał Przemysław Krajewski, który podczas jednej z akcji nabawił się urazu. Zawodnik od razu przeszedł badania medyczne. Na szczęście okazało się, że uraz naszego skrzydłowego jest niegroźny i czeka go tylko kilkudniowa przerwa w treningach.

- W związku z niegroźnym naderwaniem więzadła pobocznego piszczelowego Przemek będzie miał dziesięciodniową przerwę w grze. - napisał klub w swoim komunikacie.

Pomijając fakt, że kontuzje w żadnym okresie gry nie są czymś dobrym, to jednak ten uraz przytrafił się niemalże w najlepszym momencie dla Nafciarzy. Jeśli przypadkiem nie okaże się, że uraz jest jednak poważniejszy, to nasz podstawowy zawodnik i etatowy reprezentant Polski będzie musiał pauzować tylko w jednym spotkaniu - sobotnim starcu z Gwardią Opole. Później Wiślaków czeka dwutygodniowa przerwa na zgrupowania reprezentacji. Nasz zawodnik prawdopodobnie opuści również wyjazd na kadrę, jednakże jest on pewniakiem w kadrze Patryka Rombla, dlatego też nie będzie musiał martwić się o swoje miejsce na przyszłorocznych mistrzostwach świata, a szansę pokazania się w meczu towarzyskim z reprezentacją Danii dostaną pewnie inni zawodnicy. Oby zatem nic się nie zmieniło i za dziesięć dni Krajek mógł wrócić do treningów. Przemek, życzymy zdrowia! Wisła Cię potrzebuje w końcówce sezonu!