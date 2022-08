Orlen Wisła Płock. Spotkanie przedstawicieli klubu z kibicami. Czego się dowiedzieliśmy?

Spotkanie przedstawicieli SPR Wisły Płock z kibicami

Budżet klubu

Najbardziej interesującą sprawą, a zarazem pytaniem, od którego rozpoczęło się spotkanie, była kwestia budżetu klubu na nowe rozgrywki. Prezes, mniej więcej, zarysował sytuację SPR Wisły. W przypadku naszego klubu mamy do czynienia z budżetem szacowanym w roku kalendarzowym. Obecnie wynosi on 18 milionów złotych i jest najwyższy w historii, a zarazem wyższy o 1,2 mln zł od poprzedniego. Kibice pragnęli również dowiedzieć się, jak w porównaniu do wysokości budżetu, wzrosły wydatki klubu czy poszczególne ponoszone koszty, jednakże Robert Czwartek nie był w stanie do końca wyjaśnić tej sytuacji, odnosząc się do faktu, iż w ostatnich latach wpływ na to miały różne zmienne, jak chociażby przerwanie sezonu przez pandemię. Dodatkowo niebawem, być może, klub będzie mógł liczyć na wsparcie z Polskiej Organizacji Turystycznej, która w tym roku wspiera polskie kluby w sportach drużynowych reprezentujące kraj w europejskich pucharach.