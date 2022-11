Orlen Wisła Płock - Telekom Veszprém HC. Polsko-węgierskie spotkanie w Orlen Arenie! Starzy znajomi, przyjaźń i sportowe emocje!

Najtrudniejsza próba

Nafciarze, jak dotąd, są bezbłędni na każdej płaszczyźnie w Orlen Arenie. O ile w rozgrywkach ligowych nie budzi to żadnych emocji, bo Wisła idzie od serii do serii z mniej lub bardziej przekonującym - ale zawsze niezagrożonym - zwycięstwem, a jedynym wyznacznikiem będą potyczki z Łomżą Industria Kielce, tak w Lidze Emocji każde spotkanie i zdobyty punkt należy doceniać. Płocczanie w swoich ścianach nie mieli, póki co, sobie równych, ale jak dotąd los był dla nas też łaskawy, bo w Płocku graliśmy z FC Porto i z GOG-iem, czyli unikaliśmy potyczek z najmocniejszymi, aż do teraz. W czwartek na Tumskim Wzgórzu pojawi się Telekom Veszprém, czyli obecnie najmocniejsza drużyna naszej grupy i jeden z kandydatów do końcowego triumfu. Przed sezonem wszyscy powtarzali, że gdzie jak gdzie, ale w domowych meczach możemy sprawić niespodziankę i rywalizować z najlepszymi. Teraz będziemy się mogli o tym przekonać!