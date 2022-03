Otwarcie Xtreme Fitness Gyms w Atrium Mosty. Na pierwszych klientów czekały nagrody i konkursy! [ZDJĘCIA]

Otwarcie Xtreme Fitness Gyms w Atrium Mosty

W sobotę, to jest 5 marca, odbyło się uroczyste otwarcie nowej siłowni i sali fitness Xtreme Fitness Gyms w Atrium Mosty. Od 11:00 pierwsi klienci mogli korzystać z obiektu, a o 12:00 odbyło się oficjalne otwarcie i przecięcie wstęgi. Na zebranych czekała również lampka szampana oraz tort, a to nie wszystko. Siłownia przygotowała liczne atrakcje na pierwszy dzień działania. ZOBACZCIE ZDJĘCIA Z OTWARCIA!

Atrakcje i promocje

Przede wszystkim do końca soboty obowiązują tańsze miesięczne karnety na siłownie. Takowe wejściówki możecie nabyć już za 65 złotych, co jest bardzo atrakcyjną ceną. Dodatkowo, zanim zdecydujecie się na taki zakup, możecie skorzystać z siłowni za darmo. Tylko dzisiaj Xtreme Fitness Gyms oferuje swoim klientom darmowe wejścia z okazji pierwszego dnia funkcjonowania. Od 11 na miejscu też czekały liczne atrakcje i konkursy. Przede wszystkim, przed wejściem znajdowało się stoisko, przy którym zainteresowani sami mogli zmiksować szejki, korzystając z przygotowanego do tego roweru stacjonarnego. Ponadto na pierwszych pięćdziesięciu klientów czekały prezenty, a od samego początku zebranych sportowych maniaków muzycznie nakręcał DJ Mobius. Odbywały się również konkursy dla chętnych, jak chociażby kto dłużej utrzyma ciężary w obu rękach, a wśród uczestników kręcili się zaproszeni goście: