PKN ORLEN. Na instalacji Utylizacji Siarkowodoru powstanie nowy komin. Będzie wyprowadzał spaliny do wyższych warstw atmosfery

PKN ORLEN informuje, że na Instalacji Utylizacji Siarkowodoru w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku powstaje nowy komin. Dzięki nowoczesnej technologii, ma wyprowadzać spaliny do wyższych warstw atmosfery, co poprawić ma oddziaływanie na środowisko. To pierwsza z wielu planowanych inwestycji ekologicznych na tej instalacji.

Nowy komin na Orlenie

PKN ORLEN informuje, że na instalacji Utylizacji Siarkowodoru w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku powstanie nowy komin, który zastąpić ma wyeksploatowany już obiekt na instalacji Clausa. Nowa konstrukcja wykorzystywać ma najnowszą technologie, dzięki czemu wyprowadzać będzie spaliny do wyższych warstw atmosfery, co sprawi, iż będą one bardziej rozproszone i zmniejszą swoje oddziaływanie na środowisko. Jest to pierwszy z wielu planowanych ekologicznych inwestycji na terenie tej stacji, które umożliwić mają redukcję emisji SO2 o około dwadzieścia procent.

Pół wieku starego komina

Komin, z którego obecnie korzysta koncern na tej instalacji powstał w 1974 roku i przez 48 lat funkcjonowania zużył się na tyle, że konieczne jest zastąpienie go nowym. Będzie on miał 200 metrów wysokości, czyli tyle samo co obecny, ale zawierał będzie nową technologie. Stary komin - Claus - zostanie później rozebrany. Nowa konstrukcja wyposażona będzie, między innymi, w dźwig towarowo-osobowy zlokalizowany w jego wnętrzu.

Spaliny z jednostek Odsiarczania Gazów Kominowych

Do obecnego komina oraz do nowego kierowane będą spaliny z jednostek Odsiarczania Gazów Kominowych. PKN ORLEN będzie korzystał z jednego przewodu w nowym kominie, a drugi będzie stanowić rezerwę, chociażby do potrzeb serwisowych przy pracującym przewodzie. Ma to zmniejszyć chociażby występowanie potencjalnych uciążliwych zapachów oraz nie wpłynie na prace komina. Budowa nowego komina zakończy się na przełomie 2022 i 2023 roku. To pierwsza z wielu inwestycji planowanych na terenie Instalacji Utylizacji Siarkowodoru. Kolejna planowana jest już na 2024 rok – PKN ORLEN planuje zastąpić użytkowaną teraz jednostkę odsiarczania gazów kominowych nową konstrukcją.

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Dzieci umierają przez Putina!