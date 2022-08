PKN ORLEN złączył się z Grupą LOTOS. Fuzja została sfinalizowana

Inwestycje w dynamiczny rozwój spółek w ramach Grupy ORLEN to priorytet w działalności biznesowej Koncernu i to podejście nie zmieni się w odniesieniu do aktywów przejętej Grupy LOTOS. Przynosi ono bowiem wymierne korzyści zarówno dla lokalnych społeczności poprzez zwiększenie miejsc pracy w regionie, jak i dla całego Koncernu pod postacią wyższych zysków. Czołowy producent olejów w Polsce – ORLEN Oil – jeszcze w 2013 r. generował kilkunastomilionowe straty. Od czterech lat spółka dynamicznie się rozwija, przynosi zyski, które w 2021 r. wyniosły już kilkadziesiąt milionów złotych. W tym czasie PKN ORLEN wzmacniał też spółki technologiczne, które przed 2015 r. nie były rozwijane. Na przykład ORLEN Projekt od 2018 r. osiąga kilkusetmilionowe przychody i z sukcesem uczestniczy w dużych przetargach nie tylko w ramach Grupy ORLEN, ale też podmiotów zewnętrznych. Z kolei ORLEN Południe w 2021 r. zakończyło inwestycję o wartości ok. 400 mln zł, która przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego EBITDA firmy o ponad 50 mln zł rocznie.