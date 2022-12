PKN Orlen cały czas inwestuje w sport. Wzrost nakładów o 180 procent na przestrzeni kilku lat

W 2022 roku koncern umocnił pozycję największego i najbardziej aktywnego sponsora w Polsce m.in. dzięki akwizycjom Grupy LOTOS i PGNiG. Skalę tych działań oraz najważniejsze sukcesy ambasadorów marki przedstawił podczas świątecznego spotkania sportowej rodziny Grupy ORLEN Prezes Zarządu Daniel Obajtek.

– Grupa ORLEN to dzisiaj największa w Europie Środkowej grupa paliwowo-energetyczna, która pod względem przychodów plasuje się wśród 150 największych firm na świecie i obsługuje ponad 100 milionów klientów. Sponsoring to ważny element, który wspiera realizację naszych celów biznesowych związanych z budową multienergetycznego koncernu. Podchodzimy do niego jak do długofalowej inwestycji, która przynosi wymierne efekty. Dzięki projektom sponsoringowym ekwiwalent reklamowy dla marki ORLEN od stycznia do października 2022 roku wyniósł 859 mln zł. Konsekwentnie wzmacniamy też rozpoznawalność naszej marki na kluczowych rynkach zagranicznych, na przykład w Czechach, która dzięki obecności w Formule 1 czy Rajdzie Dakar wynosi już 40% – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.