PKN ORLEN przejmuje stacje benzynowe na Węgrzech. Na początek 79 punktów, docelowo prawie 200

Wejście Grupy ORLEN na rynek węgierski oraz pozyskanie kolejnych stacji na Słowacji to efekt fuzji PKN ORLEN i Grupy LOTOS. Zgodnie ze strategią, do 2030 roku koncern będzie posiadał 3,5 tys. stacji pod marką ORLEN na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.

- Zgodnie z zapowiedziami, wzmacniamy naszą obecność na Słowacji stając się jednym z czterech największych operatorów na tym rynku. Rozszerzamy też sieć sprzedaży detalicznej o nowy rynek, Węgry, na którym jesteśmy już obecni w obszarze hurtowym. W efekcie realizowanej skutecznie ekspansji sieci sprzedaży, zapewniamy bezpieczeństwo dostaw paliw i źródeł energii nie tylko w Polsce, ale też w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Nasze zaangażowanie i dobre rozpoznanie rynku pozwoli zaoferować nowym klientom w Europie najwyższej jakości produkty i usługi, zgodne z ich oczekiwaniami. Ze stacji pod marką ORLEN, klienci na Węgrzech będą mogli korzystać już od początku grudnia – mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Koncern, w wyniku realizacji środków zaradczych związanych z przejęciem Grupy LOTOS, z początkiem grudnia br. stał się właścicielem 79 stacji na Węgrzech, na których w ciągu kliku dni logo Lukoil zostanie zastąpione marką ORLEN. W kolejnym etapie stacje będą dostosowywane do standardów sieci ORLEN.