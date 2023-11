"Technologie i biznes jutra" w Płockim Parku Przemysłowo Technologicznym

Bardzo zainteresował mnie ten temat, dlatego, że mocno przykładam uwagę do budowania swojego biznesu, który zaczęłam niedawno, bo dopiero od marca. Jestem dietetykiem klinicznym i bardzo mocno wierzę w rozwój swojego biznesu - mówi Aleksandra, uczestniczka wykładów - Jeśli chodzi o to co mi zapadło w pamięć tutaj, to chyba taka nauka networkingu. Bardzo mi się podoba ta forma budowania więzi, budowania relacji, o czym mówiły też prelegentki. Co jest bardzo ważne później w budowaniu swojego biznesu.