Pogoń Szczecin - Wisła Płock. Nafciarze jadą do Szczecina sprawić niespodziankę?

Szczęśliwe zwycięstwo poprawi morale?

Na zakończenie 27. kolejki PKO Ekstraklasy Wisła Płock podejmowała na własnym stadionie Górnik Zabrze. Jak bardzo dziwny był to mecz, niech świadczy fakt, że Krzysztof Kubica z Górnika z pięciu metrów, mając przed sobą pustą bramkę, bo Krzysztof Kamiński nie zdążył podnieść się po interwencji, uderzył w poprzeczkę. To jednak tylko jedna z ogromu sytuacji, jakie goście mieli w poniedziałkowym meczu. Zabrzanie byli stroną przeważającą niemalże przez całe spotkanie, ale i tak to Nafciarze zdobyli trzy punkty, wygrywając 3:2. Czy był to wynik zasłużony? Z pewnością nie, ale gdyby wszystkie wyniki w piłce nożnej miały być wynikiem sytuacji w meczu i prowadzenia gry, historia futbolu z pewnością niejednokrotnie potoczyłaby się inaczej, a i w sporcie czasem trzeba mieć trochę szczęścia. Szczęścia i Kamyka na bramce, który ponownie wyczyniał cuda, między innymi, powstrzymując napastnika rywali w pierwszej połowie jeszcze przy wyniku 0:0 w sytuacji sam na sam. W drugiej połowie musiał mierzyć się z jeszcze większą liczbą strzałów i bardzo często wychodził górą, a do tego kilkanaście - może więcej - razy musiał interweniować przy dośrodkowaniach zabrzan. Swoje do tego dołożył Łukasz Sekulski - autor dwóch bramek - który, zwłaszcza przy pierwszej bramce, zrobił coś z niczego. Poniedziałkowe zwycięstwo przyszło zatem w bólach, ale przez to też na pewno podbudowało naszych chłopaków, pokazując im, że są w stanie uporać się z każdym naporem rywala.