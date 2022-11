Raków Częstochowa - Wisła Płock. Najtrudniejszy mecz w 2022 roku! Nafciarze jadą do jaskini lwa

Obalona twierdza

Nafciarze do spotkania z Rakowem przystąpią w nie najlepszych humorach. Wszystko za sprawą ostatniej porażki ze Śląskiem Wrocław, która sprawiła, że pierwszy raz w tym sezonie ulegliśmy rywalom na własnym boisku w meczu ligowym. Wisła od jakiegoś czasu znów ma zauważalne wahania formy, szczególnie w pierwszych połowach spotkania, chociaż zwycięską bramkę wrocławianie zdobyli w końcówce spotkania, powtarzając swój wyczyn z rundy wiosennej poprzedniego sezonu. Płocczanie mają swoje problemy, które sprawiają, że nie jesteśmy w stanie punktować z taką samą regularnością jak na początku sezonu i sprawiło to, że spadliśmy na piąte miejsce w tabeli.

Nie ma jednak powodów do obaw, bo piąta pozycja, to i tak dobry rezultat, a gra w tym sezonie to przecież jeszcze cała runda rewanżowa. Sztab szkoleniowy będzie miał mnóstwo czasu zimą, by ocenić, co poszło nie tak, że z potężnej drużyny z początku sezonu, zatraciliśmy swoją bramkostrzelność i mamy coraz więcej problemów. Najważniejsze jest jednak, by przed rundą rewanżową nie pozwolić rywalom uciec na więcej oczek, dlatego istotne będą punkty, jakie zdobędziemy w dwóch ostatnich meczach. O pełną zdobycz punktową w meczu w Częstochowie będzie niezwykle trudno, ale nasi zawodnicy z pewnością nie złożą broni, tym bardziej, że prawdopodobnie będziemy mogli zagrać najmocniejszym składem.