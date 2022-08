Regaty Płock. Impreza żeglarska już w ten weekend! 52. Regaty o Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płocka

52. Regaty o Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płocka

W najbliższą sobotę, to jest 3 września, odbędzie się 52. już edycja regat o Puchar Wrzosu Prezydenta Miasta Płocka. Zgodnie z założeniami, przywiduje się rozegranie zawodów w klasach: T, T1, T2, T3 i Open - według P.Ż.G.P. oraz Optimist. To doskonała impreza dla miłośników żeglarstwa i sportów wodnych, do pokazania swoich umiejętności na wodzie, ale też niecodzienna okazja dla mieszkańców Płocka, by zobaczyli sport, którego na co dzień nie mają przyjemności obserwować w naszym mieście.

Program regat