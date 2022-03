Sandra SPA Pogoń Szczecin - Orlen Wisła Płock. Wygrać, zapomnieć i czekać na Niemców

21. serię PGNiG Superligi, tak jak poprzednią kolejkę, zainauguruje spotkanie Orlen Wisły Płock. Tym razem Nafciarze zagrają na wyjeździe z Sandrą SPA Pogoń Szczecin. Mecz ze szczecinianami jest przerywnikiem w dwumeczu z niemieckim TBV Lemgo Lippe.

Wygrać, zapomnieć i skupić się na Niemcach

Zachowując szacunek do naszego najbliższego rywala, trudno jakkolwiek rozpisywać się o rywalizacji z Sandrą SPA Pogoń Szczecin, gdy Nafciarze są w samym środku rywalizacji z niemieckim TBV Lemgo Lippe, której stawką jest awans do ćwierćfinału Ligi Europejskiej. Nie można jednak z pewnością zakładać, że mecz jest już wygrany i tyczy się to zarówno kibiców, jak i zawodników. Lekceważące podejście do spotkania może zakończyć się negatywnymi skutkami i nawet nie musi chodzić tutaj o sam wynik. Niepotrzebne nerwy czy wysiłek zdecydowane nie są teraz wskazane dla naszych zawodników, dlatego najważniejszym jest, by wyszli oni w piątek na parkiet skoncentrowani w stu procentach, a następnie, jeszcze w pierwszej połowie, zrobili swoją robotę, by w drugiej części gry mogli sobie pozwolić na spokojniejsze tempo i kontrolowanie przebiegu meczu. Mamy nadzieję, że trener Xavi Sabate wykorzysta to spotkanie i nasi najlepsi zawodnicy nie musieli w ogóle pojawiać się na boisku. Przede wszystkim mowa tu o Michale Daszku i Przemysławie Krajewskim. Obaj są w doskonałej formie i powinni jak najwięcej wypoczywać przed rewanżem, tym bardziej, że David Fernández w meczu w Lemgo pokazał, że znajduje się pod formą i nie do końca był w stanie wspomóc Daszka na prawym rozegraniu. Niech zatem zagra jak najdłużej w piątek, by Dachu nie musiał we wtorek wchodzić na parkiet z, na przykład, czterdziestoma dodatkowymi minutami w nogach. Wygrana z Pogonią to obowiązek, jakim byśmy składem nie zaczęli spotkania.

Pogoń odbija się od dna

Jesień w wykonaniu Portowców była, delikatnie mówiąc, tragiczna, przez co 2021 rok zakończyli oni na dnie tabeli z siedmioma punktami - dwa zwycięstwa i przegrana po karnych, ale już ostatnia grudniowa kolejka dawała jakieś nadzieję na poprawę, bo wówczas wygrali oni z Chrobrym Głogów. Tak też się stało. Pogoń od nowego roku prezentuje się znacznie lepiej, a w dotychczasowych siedmiu meczach w lidze wygrała aż trzy spotkania, w tym ostatnio pokonując na wyjeździe czwarty w tabeli Piotrkowianin Piotrków Trybunalski. Portowcy zaczęli się zatem rozkręcać, ale i tak daleko im jest do tego, by zbliżyć się formą do Nafciarzy, chociaż bądźmy ostrożni. Nie zapominajmy, że ostatnia nasza wizyta w Szczecinie zakończyła się właśnie porażką Wiślaków, a było to w pierwszej kolejce poprzedniego sezonu. Wówczas już na starcie praktycznie przegraliśmy sezon. Porażka jutro miałaby oczywiście takie same skutki, ale trudno wierzyć, by była ona możliwa.

Bez emocji w Orlen Arenie

Poza wspomnianą wpadką i jeszcze jednym meczem w 2019 roku, większość rywalizacji z Pogonią wygrywamy dużą przewagą bramkową i tak też było już w tym sezonie, gdy szczecinianie przyjechali do Płocka. Wówczas Nafciarze wyszli na parkiet tak, jak chcielibyśmy, by zrobili w piątek. Od początku byli maksymalnie skoncentrowani i skupieni na swoim celu, dzięki czemu po dziesięciu minutach ich przewaga wynosiła już 8:3, a do końca połowy wzrosła do 19:13. Druga połowa w zasadzie była kopią pierwszej, bo drużyny rzuciły praktycznie tyle samo bramek - Pogoń o jedną mniej - i ostatecznie wygraliśmy wysoko 38:25, nie mając żadnych problemów z odnotowaniem tych trzech punktów. Czy tym razem będzie tak samo? Nasz typ to 33:22 dla Nafciarzy.

Sandra SPA Pogoń Szczecin - Orlen Wisła Płock. Transmisja

Spotkanie pomiędzy Sandrą SPA Pogoń Szczecin a Orlen Wisłą Płock odbędzie się już w piątek, 1 kwietnia o godzinie 17:00. Wszyscy kibice, którzy nie wybierają się do "Grodu Gryfa" będą mogli śledzić tę rywalizację za pośrednictwem strony emocje.tv

