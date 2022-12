Ścianka wspinaczkowa i siłowania Arena w Płocku będą nieczynne. Kiedy i dlaczego?

Siłownia i ścianka wspinaczkowa w Orlen Arenie będą zamknięte

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Płocku informuje, że od 17 do 26 stycznia 2023 roku zostaną zamknięte siłownia Arena i ścianka wspinaczkowa, które znajdują się w Orlen Arenie. Jest to związane z odbywającymi się w styczniu Mistrzostwami Świata w piłce ręcznej, które organizuje Polska wraz ze Szwecją. Część meczów zostanie rozegrana właśnie w płockim obiekcie. Konkretniej będą to spotkania o Puchar Prezydenta, czyli walka drużyn o miejsca 25-32. O szczegółach informowaliśmy już dawno temu w oddzielnym artykule.