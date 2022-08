Skra Częstochowa - Wisła Płock. Nafciarze rozpoczynają walkę o Puchar Polski! Rywalem drużyna z I ligi

Pierwsza wpadka niczego nie zmienia

Do soboty Wisła Płock pozostawała niepokonana w tym sezonie PKO Ekstraklasy. Spotkanie z Widzewem Łódź ułożyło się jednak nie po myśli naszych zawodników. Na samym początku mogliśmy wyjść na prowadzenie, ale fatalnie skiksował Jakub Rzeźniczak, co zemściło się bardzo szybko, bo po chwili już gospodarze prowadzili. Nafciarze rzucili się do szybkich ataków, ale dobrze dysponowany był tego dnia bramkarz rywali. Po przerwie gospodarze ponownie zaskoczyli nas bramką, można powiedzieć, dość przypadkową i o korzystny rezultat było już bardzo trudno. Płocczanie przeważali i konstruowali grę, ale stuprocentowych okazji nie stworzyliśmy za wiele. Jedna wpadka nie może jednak zamazać dobrego wrażenia, jakie zostawia po sobie Wisła na starcie sezonu i należy ją uznać bardziej za wypadek przy pracy, niż za spadek formy, tym bardziej, że z przebiegu gry na taki rezultat nie do końca zasługiwaliśmy. Okazja do rehabilitacji przychodzi bardzo szybko, bo już w środę, w pucharze Polski.