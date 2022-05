Szkoła Podstawowa nr 16 w Płocku zakwalifikowała się do kolejnego etapu Drużyny Energii. Czym jest ten konkurs?

Energa z Grupy Orlen od kilku lat prowadzi swój konkurs pod nazwą "Drużyna Energii". Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych, którzy mają się bawić i rozwijać poprzez sport. W jaki sposób? Cel programu najlepiej przytoczy opis ze strony projektu.

Drużyna Energii to akcja, która ma za cel zachęcenie młodzieży do aktywności fizycznej poprzez wspólną zabawę i rywalizację z rówieśnikami ze szkół w całej Polsce. W dobie pojawiających się co rusz kolejnych nowinek technologicznych, które młodzi ludzie uwielbiają, nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważną rolę w ich rozwoju odgrywa ruch. Właśnie dlatego w Drużynie Energii wykorzystujemy media społecznościowe i internet, by pokazać uczniom, że sport może też być dobrym sposobem na wspólne spędzanie czasu. - czytamy na stronie.