To było wyzwane tylko dla najtwardszych. W Płocku odbył się Garmin Iron Triathlon

Impreza miała charakter ogólnopolski, zgłosili się zawodnicy z każdego województwa. Byli też zawodnicy z innych krajów, chociażby Japończycy, którzy budują Olefiny. Triathlon był zorganizowany na trzech dystansach do wyboru:

Triathlon jest taką dyscypliną, która jest wielowątkowa. Mamy trzy konkurencję, wchodzące w skład triathlonu – pływanie, jazda na rowerze i bieganie. Bardzo często przychodzą do triatlonu osoby właśnie z biegania, które już skończyły te półmaratony, maratony i chcą spróbować czegoś nowego

Jakby same pokonanie takich odległości nie było wielkim wyczynem to w Płocku zawodnicy, którzy skończyli pływanie, musieli wbiec na Wzgórze Tumskie, by wsiąść na swoje rowery.

To jest ewenement na skalę Polską, a może nawet i światową. Blisko 1000 metrów mamy z pływania do strefy zmian, która jest ulokowana na Starym Rynku w płocku. Tam jest chyba setka schodów. Ten podbieg triathloniści na pewno zapamiętają

– opowiada Filip Szołowski.