Warta Poznań - Wisła Płock. Nafciarze jadą do Grodziska utrzymać fotel lidera! Co wiemy o rywalu? Kiedy gramy? Gdzie transmisja?

Inauguracja prawie perfekcyjna

Prawdopodobnie nikt nie spodziewał się tak dobrej postawy Wisły w meczu z Lechią, ale nie oznacza to wcale, że zagraliśmy perfekcyjny mecz. Zwłaszcza w pierwszej połowie, widoczne były pewne błędy, które sprawiały, że mecz był wyrównany, a tablica wyników słusznie wskazywała rezultat 0:0. W mecz nie weszliśmy najlepiej. Próbowaliśmy rozgrywać piłkę od tyłu, ale odbywało się to w zbyt wolny i łatwy do rozszyfrowania dla przeciwnika sposób, stąd też gdańszczanie częściej przebywali na naszej połowie, a nawet w okolicach bramki. Całe jednak szczęście, że nie pozwalaliśmy im na dojście do konkretnych sytuacji, a oddawane strzały były na tyle niegroźne, że przeważnie kończyły w rękawicach naszego bramkarza. Z upływem czasu zaczęliśmy się jednak rozkręcać, a przysłowiowa bramka do szatni zrobiła swoje, chociaż na postawę Nafciarzy wpływ może mieć również zmiana ustawienia w przerwie. Jakikolwiek by jednak nie był powód, nasza gra po zmianie stron prezentowała się znacznie lepiej. Raz za razem sunęliśmy z groźnymi atakami na bramkę przyjezdnych, a nawet, gdy próbowali nam odpowiadać, wyprowadzaliśmy równie groźne kontrataki. Lechia nie miała żadnych argumentów z walczącymi, biegającymi i celnie podającymi Wiślakami. Zabrakło tylko trochę skuteczności, a może i szczęścia, a bylibyśmy świadkami jednego z największych triumfów naszego zespołu w historii Ekstraklasy.