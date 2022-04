Wisła Płock. Aleksander Pawlak zgłoszony do rozgrywek PKO Ekstraklasy

Aleksander Pawlak zgłoszony do PKO Ekstraklasy

Wczoraj Aleksander Pawlak został zgłoszony do rozgrywek PKO Ekstraklasy w barwach Wisły Płock. Oznacza to, ze młody zawodnik może występować w spotkaniach pierwszej drużyny. Czy jednak od razu dostanie taką szansę? Trudno powiedzieć, ale fakt znalezienia się w kadrze może oznaczać, że pomocnik prezentuje się dobrze i sztab liczy, że będzie walczył o skład z innymi młodzieżowcami.

Wychowanek Wisły

Aleksander Pawlak urodził się 14 listopada 2001 roku w Płocku i od początku swojej kariery związany jest z Wisłą. Zaczynał w drużynach juniorskich, a następnie, w sezonie 2018/19, po raz pierwszy znalazł się w kadrze czwartoligowych rezerw naszego zespołu, mając wówczas 17 lat. Rok później po raz pierwszy został zgłoszony do PKO Ekstraklasy, a w rundzie wiosennej w 2020 roku rozegrał nawet cztery spotkania, debiutując w pierwszej drużynie w meczu z ŁKS-em Łódź 15 lutego. Następnie rozegrał jeszcze trzy mecze na koniec sezonu - z Zagłębiem Lubin, Koroną Kielce i Rakowem Częstochowa. Również w tym samym roku, ale już jesienią następnego sezonu, zaliczył cztery mecze, z czego dwa w Pucharze Polski. Następnie stracił miejsce w pierwszym zespole i grał w rezerwach, aż do początku bieżących rozgrywek.

Wypożyczenie do Olsztyna

Przed obecnym sezonem został wypożyczony do występującego w Fortuna I lidze Stomilu Olsztyn. Tam jednak nie spisał się najlepiej, mimo posiadania statusu młodzieżowca. Przez całą jesień zaliczył tylko cztery mecze i po pół roku powrócił do Płocka. Czego zatem możemy się spodziewać po młodym pomocniku? Podczas pobytu w I lidze nie grał za długo, ale zdążył wystąpić, można powiedzieć, na trzech pozycjach - prawego obrońcy, prawego wahadłowego i prawego skrzydłowego. Trudno powiedzieć, jaki pomysł na naszego wychowanka ma nasz trener, ale, jak już wspomnieliśmy, największym atutem z pewnością będzie fakt, że Pawlak jest młodzieżowcem, co może ułatwić mu drogę do gry w Ekstraklasie. Życzymy powodzenia i ciągłego rozwoju!