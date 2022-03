Wisła Płock. Anton Krywociuk i Kristián Vallo powołani do reprezentacji narodowych!

Igor Drapiński

Zanim nasi seniorzy wyjadą na swoje zgrupowania, młody obrońca Wisły Płock otrzymał pierwsze powołanie do reprezentacji Polski do lat 18. Ten rocznik biało-czerwonych, co prawda, nie rozegra w tym okienko reprezentacyjnym żadnego spotkania, ale będzie to dla selekcjonera Marcina Brosza dobra okazja, by przyjrzeć się dostępnym zawodnikom. Wśród nic znalazł się właśnie 17-latek. Polacy zgrupowanie odbyli we wtorek i środę w Rącznej.