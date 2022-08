Wisła Płock. Damian Michalski odchodzi z klubu. Trafił do 2. Bundesligi

Damian Michalski odchodzi z Wisły

Kwota transferu nie została oficjalnie podana. Według różnych źródeł mówi się o kwocie pół miliona euro lub 700 tys. euro plus dodatkowe bonusy za liczbę rozegranych spotkań. Według nieoficjalnych informacji, w grę wchodzi również jeszcze bonus za powołanie do reprezentacji Polski czy też procent od następnego transferu 24-letniego obrońcy. Czy klub zdecyduje się wzmocnić kadrę za pozyskane pieniądze lub przyjdzie ktoś w miejsce odchodzącego zawodnika? Tego jeszcze nie wiemy.

Trzy lata w Płocku

Damian Michalski dołączył do Wisły Płock przed startem sezonu 2019/20. W przeciągu trzech pełnych sezonów zagrał w niebiesko-biało-niebieskich barwach 71 meczów i zdobył siedem bramek. W tym sezonie dołożył do tego jeszcze sześć meczów, zatem jego licznik występów w szeregach Nafciarzy zatrzyma się na razie na 77 spotkaniach. Nowy klub naszego byłego już obrońcy to natomiast spadkowicz z najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech.

Damian, dziękujemy za lata walki i poświęcenia w naszych barwach i życzymy powodzenia w nowym klubie! Oby kiedyś było Ci dane jeszcze założyć wiślacką koszulkę!