Wisła Płock. Giorgi Merebaszwili były piłkarz Wisły stara się o polskie obywatelstwo. Chce na stałe zamieszkać w Polsce

Pięć sezonów w Wiśle

Giorgi Merebaszwili to gruziński skrzydłowy, który do Polski przybył z Grecji przed sezonem 2016/17, a konkretniej wówczas został zawodnikiem Wisły Płock, której barwy reprezentował aż przez pięć sezonów. Przez ten czas miał momenty lepsze i gorsze, ale potrafił zdobyć sympatie kibiców i jego odejście dla wielu było nieprzyjemnym momentem. Przez okres gry nad Wisłą rozegrał 131 meczów w PKO Ekstraklasie i zdobył 21 bramek, z czego wiele z nich było spektakularnych albo kluczowych dla rozwoju meczów. Gruzin, gdy miał zwyżki formy, potrafił czarować swoją grą i dryblingiem zachwycać kibiców na stadionach oraz przed telewizorami. Po pięciu latach na Tumskim Wzgórzu musiał jednak opuścić nasze miasto, ale pozostał w Polsce. Przeniósł się przed obecnym sezonem do niższej ligi i dziś występuje w Podbeskidziu Bielsko-Biała, z którym walczy o powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Wkład byłego Nafciarza na razie jest niemały. Rozegrał jak dotąd 24 mecze, w których zanotował cztery trafienia, ale niestety popularnym Góralom, póki co, brakuje dwóch punktów do miejsca gwarantującego grę w barażach.