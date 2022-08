Wisła Płock - Korona Kielce. Przed Nafciarzami pojedynek z brutalnym beniaminkiem. Czym może postraszyć Korona?

Wisła wciąż lideruje

Jak Nafciarze wskoczyli na fotel lidera po swoim pierwszym miejscu, tak nie zamierzają się z niego ruszać cały czas. Kolejne punkty sprawiają, że przodujemy w tabeli z przewagą trzech punktów, ale z pewnością nie jest to kwestią przypadku. Wisła zdobywa bardzo dużo bramek, będąc jednocześnie dobrze zabezpieczona z tyłu i, przede wszystkim, cholernie harująca oraz ruchliwa nie tylko w środku pola, ale na całym boisku. Pierwsze trzy mecze wygraliśmy bezapelacyjnie, później, chociaż momentami można było odnieść wrażenie, że jest ciężko, wysoko ograliśmy Miedź Legnicę i wreszcie straciliśmy pierwsze punkty z Pogonią Szczecin. Czy jednak remis 2:2 w Szczecinie należy uznać za rozczarowanie? Zdecydowanie nie. Pogoń to trzecia drużyna poprzednich rozgrywek, mająca w swoim składzie mnóstwo wartościowych piłkarzy. W pierwszej połowie rywale stłamsili nas, nie pozwalając na zbyt wiele, ale w drugiej części Nafciarze prezentowali się już dużo lepiej i dzięki swojej determinacji w końcówce spotkania doprowadzili do wyrównania. Oznacza to zatem, że nawet jak już nie potrafimy albo, z powodów taktycznych, nie chcemy napierać przez większość meczu, i tak jesteśmy w stanie zdobywać korzystne rezultaty. Oznacza to, iż wiślacka maszyna funkcjonuje jak należy!