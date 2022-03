Wisła Płock. Krystian Ogrodowski odszedł z Wisły. Rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron

Krystian Ogrodowski odszedł z Wisły

Nieudana przygoda

Krystian Ogrodowski urodził się 5 lipca 2000 roku w Iławie i właśnie z tamtym rejonem wiąże się jego początek kariery, ponieważ swoją przygodę z piłką zaczynał w GKS-ie Wikielec, skąd później trafił do Warmii Olsztyn. Klub z ligi okręgowej w pewnym momencie dał mu szansę gry w seniorach, co nie umknęło uwadze pionu sportowego naszego klubu. Pomocnik został ściągnięty nad Wisłę przed sezonem 2017/18. Szybko rozpoczął treningi z pierwszym zespołem, a nawet został zgłoszony do rozgrywek ekstraklasy, ale nie zdołał w niej zadebiutować. Przez kolejne dwa lata wracał do Warmii, błąkając się pomiędzy naszym drugim zespołem, a swoją poprzednią drużyną, na wypożyczeniach. Ostatecznie, przed poprzednimi rozgrywkami, otrzymał pierwszą, można powiedzieć poważną szansę, i trafił na rok do Stomilu Olsztyn. Przygodę można uznać za w miarę udaną, bo rozegrał aż 20 meczów w Fortuna I lidze, z czego aż 18 zaczynał w pierwszym składzie, ale też tylko jedno spotkanie był w stanie odbyć na pełnym wymiarze czasowym. Ostatecznie jednak po roku i 20 meczach bez gola wrócił do Płocka, by zostać wypożyczonym do Wigier Suwałki. Chociaż ligowo zszedł poziom niżej, to tym razem nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca na placu gry, a przez całą jesień wystąpił tylko raz w lidze i raz w Pucharze Polski, lecz łącznie nie było to nawet dziesięć minut na boisku i po półrocznym pobycie w Suwałkach raz jeszcze wrócił na Tumskie Wzgórze. 21-letni pomocnik został zgłoszony do drużyny rezerw, ale w pierwszych trzech kolejkach rundy wiosennej ani razu nie znalazł się na ławce i finalnie rozwiązał umowę z naszym klubem. Jak należy ocenić przygodę Ogrodowskiego z naszym klubem? Zdecydowanie nieudanie. Zdaje się, że jednak piłkarz nie posiada odpowiedniego potencjału, by odnaleźć się w klubie z najwyższej klasy rozgrywkowej.