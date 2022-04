Wisła Płock - Lech Poznań. Nafciarze staną na drodze kolejnego kandydata do mistrzostwa?

Wisła na fali

Nafciarze prezentują ostatnio bardzo dobrą dyspozycję. Zresztą, nawet jeśli nie grają akurat dobrego spotkania - przykład Górnika Zabrze - to i tak są w stanie zdobywać trzy punkty. Sprawia to, że na ostatnich pięć meczów wygraliśmy cztery i jedno przegraliśmy. Była to rywalizacja w Płocku ze Śląskiem Wrocław. W tamtym spotkaniu jednak porażka była bardzo niezasłużona, bo po odrobieniu strat przez rywali, to Nafciarze byli stroną atakującą, ale nie potrafili przełożyć tego na dobrą grę w piłkę i w dużej mierze opierali się na długich piłkach. Efekt był taki, że wrocławianie w doliczonym czasie spotkania wbili nam zwycięską bramkę. To było jednak "dawno temu". Później była przerwa reprezentacyjna i dwa zwycięstwa Wisły, w tym to ostatnie, z Pogonią Szczecin. Płocczanie zaprezentowali się doskonale i nawet z kilkoma znaczącymi brakami w kadrze nie dali rywalom większych szans. Wygraliśmy w Szczecinie, tym samym zostając jedyną drużyną w ekstraklasie w tym sezonie, z którą Pogoń - przecież kandydat do mistrzostwa Polski - nie zdobyła ani jednego punktu. Nawet jeśli serce kibice kazało wierzyć, że jakimś cudem uda nam się wygrać w Grodzie Gryfa, to z pewnością nikt nie zakładał, że odbędzie się to po takim spotkaniu, po którym nikt nie miał wątpliwości, że Wisła była lepszym zespołem. Po meczu, co prawda, dużo było głosów o błędzie arbitrów z końcówki spotkania i niepodyktowaniu rzutu karnego dla rywali, ale my z tą decyzją się nie zgadzamy i w pełni popieramy decyzję sędziego Lasyka.