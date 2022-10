Wisła Płock - Legia Warszawa. Czas na podwójne Derby Mazowsza! Na szali podium i awans w pucharze!

Grać swoje

Nafciarze pokazują od początku, że nieważne czy przychodzi im grać z drużyna z dołu tabeli, czy z czołowymi ekipami w kraju, ich cel pozostaje niezmienny. Pomijając lekki dołek przed przerwą reprezentacyjną, staramy się operować piłką i utrzymywać przewagę nad rywalem, jednocześnie dostarczając kibicom mnóstwo spektakularnych zagrań. Raz wychodzi to lepiej, innym razem gorzej, ale trudno oczekiwać się, byśmy tym razem zobaczyli inną Wisłą. W meczu z Piastem wyglądaliśmy tak jak na początku rozgrywek, chociaż brakowało trochę skuteczności pod bramką rywala. Podobnie było z Jagiellonią Białystok w pierwszych 45 minutach, bo po przerwie spuściliśmy z tonu i nie potrafiliśmy zdominować rywala. Należy jednak spodziewać się, że w spotkaniach z warszawiakami ponownie zobaczymy płocczan starających się narzucić swój styl gry. Liczymy, że się to uda. Legia prezentuje się lepiej, niż niektórzy mogli zakładać, ale jednak dalej jej do optymalnej formy i walki o mistrzostwo Polski - nawet jeśli dotychczas punkty na koncie się zgadzają. Najważniejsze jest jednak, by wszyscy wiedzieli, po co wychodzą na boisko, i zagrali z pełnym zaangażowaniem, chociaż tego nie można odmawiać naszym graczom.