Wisła Płock - Legia Warszawa. Wojskowi pokonani po raz pierwszy! Nafciarze lepsi w Derbach Mazowsza!

Wisła Płock 2:1 Legia Warszawa

Mateusz Lewandowski 56', Łukasz Sekulski 73' - Josué 62' (k)

Kibice, którzy przyszli na stadion, przez pierwsze pół godziny musieli ocierać oczy ze zdumienia i tym razem, niestety, nie miało to pozytywnego wydźwięku. Goście mieli znaczącą przewagę i zamknęli nas na naszej połowie, ale do dogodnych sytuacji było daleko, chociaż parę razy było naprawdę gorąco. Nafciarze z biegiem czasu zaczęli się budzić i właśnie ostatnich 10-15 minut należało do Wiślaków, którzy tym razem opanowali boiskowe wydarzenia, ale tak jak po drugiej stronie - akcji nie było za wiele i do szatni drużyny schodziły bez bramek.

Po przerwie pierwszych 10 minut było bardzo słabych z obu stron, ale właśnie wtedy rozpoczęły się emocje, a stało się tak - najpierw - za sprawą Mateusza Lewandowskiego, który wykończył doskonałe dośrodkowanei strzałem głową. Minęło ledwo pięć minut, a błąd w naszej szesnastce popełnił Sulek, który spóźnił się ze wślizgiem i faulował rywala. Goście mieli rzut karny, którego na bramkę zamienił Josue. Mecz stał się bardzo wyrównany - obie strony atakowały, ale swego dopięli Nafciarze dzięki znakomitej kontrze Wolskiego z Sekulskim. Rafał przebiegł pod pole karne z piłką i wypuścił Sekula na prawej stronie, a ten z zimną krwią zamienił sytuację na bramkę i zdobył drugą bramkę dla Wisły, która okazała się być zwycięska!