Orlen Wisła Płock - Telekom Veszprém HC. Orlen Arena zdobyta. Węgrzy lepsi w meczu przyjaźni [ZDJĘCIA]

Orlen Wisła Płock 26:30 Telekom Veszprém HC

Pierwsza połowa była bardzo wyrównana, chociaż rzadko kiedy toczyła się w grze "bramka za bramkę". Oba zespoły na zmianę wymieniały się prowadzeniem, lecz w grze obu drużyn widać było pewną powtarzalność, mianowicie goście z Węgier swoje akcje rozgrywali szybko i w kilka, maksymalnie kilkanaście, sekund byli w stanie doprowadzić do dogodnej sytuacji rzutowej, a Nafciarze męczyli się w swoich atakach, często nie mając pomysłu na rozegranie i dużo zyskując dzięki indywidualnościom, a nie zespołowym akcjom. Do tego doszło również kilka kontrataków i było blisko remisu do przerwy, lecz w ostatniej akcji dwukrotnie naszych graczy zatrzymał Rodrigo Corrales i do szatni schodziliśmy z jedną bramką straty 14:15.