CS Dinamo București - Orlen Wisła Płock. Nafciarze przegrywają w Rumunii. Tragiczna postawa w końcówce meczu

CS Dinamo București 32:27 Orlen Wisła Płock

Początek meczu był dość wyrównany, a obie strony regularnie zdobywały bramkę za bramką. Mimo wszystko, to gospodarze cały czas znajdowali się na prowadzeniu. Jedyna sytuacja, gdy Nafciarze byli na prowadzeniu, to w momencie, gdy Lucin zdobył pierwszą bramkę w meczu - 1:0. Później gospodarze wyrównali i od wyniku 2:2 wyszli na prowadzenie, którego nie oddali już do przerwy. Wiślacy robili swoje w ataku, chociaż zmarnowali też kilka stuprocentowych sytuacji, ale sporo tracili w obronie, nawet gdy kilka obron z rzędu zanotował Kristian Pilipović. Ostatecznie do szatni schodziliśmy, przegrywając 14:15, a gospodarze otrzymali jeszcze czerwoną kartkę za rzut w głowę Krajewskiego. Mieliśmy wszystko, by w drugą połowę wejść dobrze i odmienić losy meczu, ale jednak tak się nie stało. Miejscowi odskoczyli nam na kilka bramek, ale szybko udało się je zniwelować i wydawało się, że końcówka będzie emocjonująca. Tak się jednak nie stało. W 48. minucie Daszek zdobył bramkę na 25:24 dla Rumunów i wtedy stanęliśmy. Gospodarze byli sktueczniejsi i bez trudu zdobywali kolejne gole. Całkowicie w tym meczu nie pomogła nam bramka, a w zasadzie większość rzutów kończyła się golami. Ostatecznie przegraliśmy 27:32.