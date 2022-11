Wisła Płock. Nafciarze wyruszyli na tournée po Słowacji. Kto znalazł się w kadrze na obóz? M.in. Jakub Tecław ze Stomilu Olsztyn

Wisła wyjechała na Słowację

W kadrze znalazło się kilka niespodzianek. Jak zapewnia klub, zawodnicy pierwszej drużyny, którzy nie udali się z zespołem na południe, pozostali w Płocku z powodu problemów zdrowotnych. W autokarze znalazło się natomiast miejsce dla kilku zawodników drużyny rezerw, grającej na co dzień w IV lidze mazowieckiej, a także Szymona Leśniewskiego z zespołu SSM Wisła Płock, który rywalizuje w Centralnej Lidze Juniorów do lat 17.

Jakub Tecław na testach w Wiśle

Z drużyną udał się również Jakub Tecław. 23-letni obrońca urodził się 3 lipca 1999 roku i na co dzień występuje w drugoligowym Stomilu Olsztyn, gdzie występuje na pozycji środkowego defensora w pięcioosobowej formacji. W minionej rundzie jesiennej rozegrał 19 meczów ligowych, w których zanotował aż osiem bramek, głównie za sprawą wykonywania rzutów karnych - sześć goli. Do tego dołożył również mecz w Pucharze Polski. Co istotne, Tecław zagrał we wszystkich meczach Stomilu, które drużyna rozegrała w tym sezonie, i nie opuścił w nich ani jednej minuty. Jego zespół stracił w tym czasie 25 bramek (w tym trzy w pucharze). Obrońca z Iławy w Stomilu występuje od sezonu 2019/20, a więc rozegrał w nim trzy pełne sezony w Fortuna I lidze. Wcześniej przez rok był podstawowym obrońcą trzecioligowego Ruchu Wysokie Mazowieckie, a poprzednio prezentował się w zespołach juniorskich Jagiellonii Białystok czy Warty Poznań. Karierę zaczynał natomiast w GKS-ie Wikielec.