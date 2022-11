Wisła Płock. Natsu World na treningu u Nafciarek! Otwarty trening YouTuberów i żeńskiej drużyny Wisły przed Move Federation [ZDJĘCIA] Damian Kelman

We wtorek na stadionie Wisły odbył się trening otwarty Natsu World - grupy YouTuberów przygotowującej się do udziału w piłkarskiej gali Move Federation dla celebrytów i Influencerów, która odbędzie się na Arenie Gliwice. W treningu i pokazowym meczu wzięła żeńska drużyna Nafciarek występująca na co dzień w III lidze. W drużynie Natsu World występować będzie Piotr Dominik - do niedawna piłkarz rezerw Wisły.