Wisła Płock. Podsumowanie sezonu 2021/22. Oceniamy naszych zawodników!

Wisła w sezonie 2021/22

Opisanie minionego sezonu Nafciarzy w kilku słowach jest niemalże nierealne. Mieliśmy wiele okresów, w których prezentowaliśmy się różnie. Przejdźmy zatem przez nie wszystkie po kolei. Na początek zmagań obserwowaliśmy dwie twarze Wiślaków - rycerzy z niezdobytej płockiej twierdzy, a także zagubionych i wypłoszonych chłopców do bicia poza domem. W pewnym momencie wyjazdowe fatum stało się tak wiele, że będący ostatni w tabeli Górnik Łęczna był w stanie odrobić dwie bramki straty i z meczu, w którym prowadziliśmy 2:0, ostatecznie wróciliśmy pokonani 2:3. A u siebie? U siebie zagrażaliśmy najmocniejszym - zremisowaliśmy po pięknym spotkaniu z Rakowem Częstochowa i pokonaliśmy Pogoń Szczecin. Takim stan rzeczy trwał niemalże przez całą jesień, chociaż pod koniec listopada udało nam się przełamać i wygrać z Wartą na wyjeździe. Po nowym roku przyszła pora na zimowe przygotowania, w których nasza gra momentami wyglądała naprawdę bardzo dobrze i chociaż były to tylko mecze sparingowe, można było mieć nadzieję, że w piłkarską wiosnę wejdziemy z buta. Tak się jednak nie stało. Zaczęliśmy od słabego meczu w Radomiu, następnie runęła nasza twierdza i po trzech porażkach z rzędu posadę trenera stracił Maciej Bartoszek. Opinie na ten temat były różne. Trener miał wielu swoich zwolenników, na co zresztą zapracował solidną jesienią, nawet pomimo wpadek poza Płockiem. Nim został ogłoszony nowy szkoleniowiec, Nafciarze w pięknym stylu rozbili Górnik Łęczna. Przyjście Pavola Staňo również okraszone zostało zwycięstwem i to na wyjeździe z Jagiellonią. Może rozmiary były minimalne, bo wygraliśmy tylko 1:0, to nikt nie miał wątpliwości, że przy lepszej skuteczności bylibyśmy w stanie rozgromić rywala. Niestety, nie poszliśmy za ciosem i w drugim spotkaniu przegraliśmy ze Śląskiem 1:2, mimo prowadzenia do przerwy. Następnie byliśmy świadkami zmiennych nastrojów - graliśmy dobrze, graliśmy źle i tym razem bez znaczenia na miejsce rozegrania spotkania. Po zwycięstwie w Krakowie nad Wisłą 4:3 kibice wierzyli, że końcówka będzie również udana, bo i kalendarz nie wskazywał na kłopoty, a jednak zaliczyliśmy trzy potworne spotkania z Bruk-Betem Termalicą, Wartą i Cracovią, które pozostawiły sporą rysę na tej części sezonu, ale, na szczęście, w ostatniej kolejce w ładnym stylu pokonaliśmy Stal Mielec. Taki szalony i zakręcony był właśnie zakończony sezon 2021/22.