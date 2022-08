Wisła Płock - Polissia Żytomierz. Nafciarze zagrali sparing z ukraińskim drugoligowcem [ZDJĘCIA] Damian Kelman

Dzień po meczu z Lechem Poznań Wisła Płock zagrała towarzyskie spotkanie z Polissią Żytomierz. Ukraiński zespół przygotowuje się do nowego sezonu drugiej ligi w swoim kraju, a dla Nafciarzy była to okazja do zagrania dla piłkarzy, którzy w meczu w Poznaniu zagrali mało lub nie wystąpili wcale. Spotkanie sparingowe zakończyło się wynikiem 2:2 (1:1), a bramki dla naszego zespołu zdobyli Marko Kolar i Adrian Szczutowski.