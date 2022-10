Wisła Płock - Śląsk Wrocław. Utrzymać ligową twierdzę i czołówkę tabeli!

Trzymać twierdzę i czołówkę

Pięć zwycięstw i jeden remis - tak prezentuje się ligowy bilans Nafciarzy na stadionie przy ulicy Łukasiewicza. Jedyną drużyną, która była w stanie urwać nam punkty w Płocku, był Górnik Zabrze. Przypomnijmy jednak, że w tamtym momencie znajdowaliśmy się w zdecydowanym dołku formy, a i sam mecz z zabrzanami ułożył się nie po naszej myśli i zapewne w innych warunkach bylibyśmy w stanie zdobyć komplet punktów. Wisła jest zatem u siebie niemal bezbłędna. Nie wliczamy jednak do tej statystyki pucharowego meczu z Legią Warszawa, bo to jednak zupełnie inne rozgrywki.

Wielka niewiadoma

Powiedzieć, że postawa danej drużyny lub jej obecna forma jest wielką niewiadomą, to określenie tak oklepane jak emocje u Hitchcocka, ale w tym przypadku te słowa naprawdę znajdują właściwe odzwierciedlenie. Śląsk należy uznać za zespół przeciętny w skali całej rundy, o czym też świadczy ich pozycja i sam styl gry. Co jest jednak ciekawe, to fakt osiąganych wyników. Od początku rundy nie zdażyło się jeszcze, by wrocławianie powtórzyli wynik z poprzedniego meczu. Oznacza to, że jeśli ostatnio wygrali, to teraz zremisują lub przegrają i tak dalej, stąd trudno powiedzieć, jaką formę obecnie prezentują.