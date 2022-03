Wisła Płock - Śląsk Wrocław. Wygramy trzeci raz z rzędu?

Udany debiut i miniseria

Los kibica Wisły Płock jest naprawdę przewrotny. Jeszcze niedawno byliśmy załamani po fatalnej serii trzech porażek, a do tego mało kto widział szansę na poprawę nastrojów, bo Nafciarze nie byli w stanie stwarzać zagrożenia nawet w meczu z Zagłębiem Lubin, a niewiele później stajemy przed szansą, by wygrać trzeci mecz z rzędu. Wygrana z Górnikiem Łęczna była w pełni zasłużona. Wiślacy zagrali niemalże bezbłędne spotkanie, na niewiele pozwalając rywalom, a w ataku popisując się fantastycznymi akcjami. Tydzień później, przy okazji debiutu na ławce trenerskiej Pavola Staňo, mierzyliśmy się z Jagiellonią Biąłystok. Chociaż mecz zakończył się naszą minimalną wygraną, to zadecydowała o tym tylko i wyłącznie niska skuteczność, bo Nafciarze sytuacji tworzyli sobie na potęgę. Liczymy, że w sobotę uda się im to powtórzyć. Tym bardziej, że szkoleniowiec prawdopodobnie będzie miał do dyspozycji taki sam skład. Poza kadrą znajdują się tylko Łukasz Sekulski i Jakub Rzeźniczak, którzy pauzują za kartki.