Wodociągi Płockie. Awaria na przyłączu wodociągowym. Przerwa w dostawie wody na ulicy Chopina

Awaria na przyłączu wodociągowym

Wodociągi Płockie informują, że we wtorek, 15 marca, nastąpi przerwa w dostawie wody dla mieszkańców jednej z płockich ulic. Ma to związek z koniecznością usunięcia awarii na przyłączu wodociągowym. Przerwa w dostawie wody nastąpi od godziny 14:00 i trwać będzie do godzin wieczornych. Wody nie będą mieli mieszkańcy lokali na ulicach:

ul. Chopina 16

ul. Chopina 14/A

ul. Chopina 8

Włączenie wody może ulec przesunięciu o ile zajdą nieprzewidziane okoliczności po odkopaniu wodociągu.

Wodociągi Płockie już wcześniej informowały o planowych wyłączeniach na innych ulicach.