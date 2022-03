Wypadek w Sierakowie. Helikopter zabrał kierowcę do szpitala

Wypadek w Sierakowie

Jak poinformował portal gostynin.info, w poniedziałek, to jest 14 marca, chwilę przed 9:00 rano doszło do bardzo groźnego wypadku z udziałem dwóch aut marki kia i seat. W wyniku czołowego zderzenia ucierpiały trzy osoby. Najbardziej pokrzywdzony został kierowca seata, którego, w ciężkim stanie, do płockiego szpitala przetransportował helikopter pogotowia. Kierowca i pasażer drugiego samochodu zostali natomiast przewiezieni do szpitala karetką.